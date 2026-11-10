В "Квантовом контроле: Нулевой рубеж" можно управлять пространством - вышла бесплатная демоверсия российского шутера

Российская студия «ГетДевелопмент» выпустила бесплатную демоверсию научно-фантастического шутера от первого лица «Квантовый контроль: Нулевой рубеж». Попробовать проект уже можно в VK Play и на официальном сайте игры, тогда как дата выхода полной версии в Steam пока не объявлена. Демо включает отдельную сюжетную миссию, которая знакомит с основными механиками и завязкой истории.

Действие разворачивается во вселенной, где две альтернативные реальности связаны на квантовом уровне. Вторжение из параллельного мира приводит к появлению аномальных зон, в которых нарушаются привычные законы пространства. Игроку предстоит взять на себя роль бойца специального подразделения и отправиться на одну из таких территорий, где обитают враждебные существа из другого измерения.

Главная особенность игрового процесса — квантовые способности протагониста. С их помощью можно замедлять противников и объекты окружения, совершать стремительные рывки и манипулировать предметами. Разработчики предлагают сочетать эти умения с обычным огнестрельным оружием, экспериментируя с тактикой во время перестрелок. Исследование аномальной территории также станет частью прохождения: последствия столкновения миров изменили окружающее пространство и превратили его в дополнительную угрозу.

По словам ведущего геймдизайнера «ГетДевелопмент» Михаила Кузнецова, демоверсия должна не только продемонстрировать основные механики, но и стать началом большой истории о первом столкновении человечества с другой реальностью. Насколько удачно студии удалось совместить динамичные перестрелки с управлением пространством, теперь можно оценить самостоятельно.

Перед выпуском демо команда провела открытый плейтест на сентябрьском фестивале «ИГРОПРОМ». Разработчики использовали отзывы участников для доработки механик и общего игрового процесса. На мероприятии проект также получил специальную номинацию «Самый ожидаемый релиз фестиваля» в рамках премии «Наш ИГРОПРОМ».

«Нулевой рубеж» задуман как отправная точка для расширения игровой вселенной. В дальнейшем авторы планируют развивать её сразу в двух направлениях: выпустить полноценный одиночный сюжетный шутер и отдельную игру-сервис с сезонами, кооперативными миссиями и асимметричными PvPvE-сценариями. Проект создаётся при поддержке Института развития интернета.

За музыкальное сопровождение отвечает группа HELVEGEN, специально для игры записавшая композицию «Вечное лето».