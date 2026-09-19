В Steam появилась страница шутера "Квантовый контроль: Нулевой рубеж" с системными требованиями и геймплейным трейлером

Российская студия Get Development представила дебютный геймплейный трейлер и открыла страницу в сервисе Steam для фантастического экшена Quantum Control: Zero Point, получившего в русскоязычной локализации подзаголовок "Квантовый контроль: Нулевой рубеж". Публикация карточки проекта состоялась на фоне серьезных финансовых проблем разработчиков, чьи банковские счета 11 сентября 2026 года были заблокированы Федеральной налоговой службой из-за задолженности в размере 3.7 млн рублей.

Опубликованный ролик раскрывает детали игрового процесса одиночной сюжетной кампании, где бойцу специального подразделения предстоит зачищать аномальные зоны от вторжения обитателей погибающей параллельной реальности. В демонстрационном отрывке авторы показали перестрелки с применением современного стрелкового оружия, исследование заснеженных локаций, взлом терминалов и использование квантовых способностей. Среди ключевых умений персонажа заявлены тактический квантовый рывок для моментальной смены позиции, временная остановка врагов и манипуляции с объектами окружения для возведения или разрушения укрытий.

Свежая демонстрация призвана сгладить негативный эффект от недавнего показа игры на московском фестивале "ИГРОПРОМ", где ранняя сборка на базе движка Unreal Engine 5 подверглась жесткой критике за плачевное техническое состояние. Посетители и профильная пресса жаловались на сломанный искусственный интеллект ботов, стрелявших сквозь сплошные стены без тактического маневрирования, а также на сбои анимаций при преодолении преград и полное отключение звука при решении физических головоломок.

Вместе с трейлером на странице в магазине Valve появились и системные требования, оказавшиеся неожиданно суровыми для отечественного инди-проекта. Для запуска игры на минимальных настройках пользователям понадобится операционная система Windows 10, 4-ядерный процессор Intel Core i3-10300, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня Nvidia GeForce RTX 2060. Помимо устаревшего интерфейса DirectX 10, игра с порога требует 100 ГБ свободного пространства на накопителе.

В списке рекомендованного железа авторы указали 12-ядерный чип Intel Core i7-12700K, видеокарту Nvidia GeForce RTX 4060 и 32 ГБ оперативной памяти с поддержкой DirectX 11. Необходимость столь мощных комплектующих и колоссального объема оперативной памяти подчеркивает проблемы студии с оптимизацией требовательного движка от Epic Games.

Точная дата выхода одиночного проекта "Квантовый контроль: Нулевой рубеж" пока не объявлена, однако авторы все еще рассчитывают выпустить бесплатный пролог в Steam и VK Play до конца 2026 года, тогда как релиз основного многопользовательского шутера с PvPvE-элементами отодвинут на 2029 год.