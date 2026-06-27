Симулятор жизни Kynseed от бывших разработчиков Fable и Black & White посетит консоли

Независимая британская студия PixelCount Studios официально анонсировала точную дату релиза своего популярного симулятора жизни Kynseed на консолях. Проект, завоевавший признание на персональных компьютерах, станет доступен 4 августа 2026 года для владельцев консолей PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Стоимость консольного издания составит 25 долларов, а сама игра получит оптимизированное под геймпады управление и обновленный интерфейс.

Команда разработчиков была основана ключевыми сотрудниками знаменитой Lionhead Studios после её внезапного закрытия. Сооснователи PixelCount Нил Уайтхед и Чарли Эдвардс в общей сложности провели в Lionhead более десятка лет. Уайтхед начинал как программист и скриптер оригинальной Fable 2004 года, а Эдвардс выступал ведущим дизайнером уровней, который лично спроектировал и построил виртуальный мир Альбиона для Fable 2 и Fable 3. Помимо этого, разработчики успели поработать над другими легендарными играми Питера Мулинье — Black & White и The Movies.

Создавая Kynseed, авторы стремились перенести фирменный британский юмор, сказочную эксцентричность и фольклорную атмосферу серии Fable в формат двухмерной песочницы. По структуре игровой процесс напоминает знаменитую Stardew Valley, однако предлагает уникальную механику смены поколений в фэнтезийном мире Квилл. Игроки начинают свое приключение с посадки мистического желудя, который разрастается в полноценное семейное древо. Все управляемые персонажи и окружающие их жители со временем стареют и умирают, после чего нажитые владения переходят детям протагониста.

Консольные версии игры сразу же включат в себя абсолютно весь контент, созданный разработчиками за несколько лет с момента релиза на ПК. Сюда войдут более десяти крупных бесплатных обновлений, расширяющих сюжетные линии, добавляющих новые регионы и разнообразные ремесленные профессии. Игроки на приставках смогут не просто заниматься фермерством, но и полноценно управлять кузницей, аптекой или собственной таверной, нанимая персонал, закупая ресурсы и превращая свои заведения в главные социальные хабы для местных жителей.

Одновременно с консольным анонсом компьютерная версия получила бесплатное контентное обновление Tavern Update, которое уже доступно для скачивания в Steam. По словам сооснователя Нила Уайтхеда, перенос Kynseed на приставки стал для команды важнейшей вехой, к которой они шли очень долгое время. Опыт работы в Lionhead помог студии выстроить тесный диалог с сообществом, благодаря отзывам которого мир игры стал гораздо глубже и проработаннее по сравнению со стартовой версией.