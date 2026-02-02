Авторы Core Keeper поделились успехами песочницы KYORA

Студия Pugstorm совместно с издательством Chucklefish сообщила о значимом достижении своего нового проекта под названием KYORA. Разработчики рассказали, что игру добавили в список желаемого в Steam уже более полумиллиона пользователей. Команда поблагодарила сообщество за высокий интерес к проекту и поделилась подробностями о текущем состоянии производства.

KYORA представляет собой двухмерную приключенческую песочницу с элементами выживания, рассчитанную на кооперативное прохождение в группе до восьми человек. Ключевой особенностью игры заявлен полностью разрушаемый открытый мир, где каждый пиксель поддается манипуляции. В отличие от предыдущего хита студии Core Keeper, здесь используется вид сбоку с полноценной физикой гравитации. Игрокам предстоит добывать ресурсы, строить базы, терраформировать ландшафт и сражаться с могущественными боссами, которых называют Герольдами.

В серии дневников разработки авторы отметили важность процедурной генерации мира. Система создает уникальные биомы, стараясь соблюдать баланс между спокойным исследованием атмосферных локации и активными сражениями. Особое внимание уделяется кастомизации и экипировке, которая влияет не только на внешний вид героя, но и на его характеристики, включая скорость передвижения, здоровье и защиту. Также разработчики раскрыли технические детали мультиплеера. Для синхронизации масштабных разрушений между клиентами используется дельта кодирование, передающее только необходимые изменения, что позволяет избежать перегрузки сети при совместной игре.

На данный момент KYORA готовится к выходу в ранний доступ. Команда занимается полировкой основных механик, улучшением управления персонажем и наполнением игры контентом, включая новые биомы и виды оружия. Точная дата релиза пока не объявлена.