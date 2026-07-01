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KYOTO XANADU -the Blooming Phantom- 16.07.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, Инди, Аниме
7 1 оценка

Falcom показала новый трейлер Kyoto Xanadu - в центре внимания геймплей и музыкальная тема игры

butcher69 butcher69

Falcom выпустила новый двухминутный трейлер Kyoto Xanadu, дополнив его коротким телевизионным роликом. Видео демонстрирует свежие геймплейные кадры, а также заглавную композицию From "i", которую исполняет внутриигровая виртуальная певица LinoN.

Одновременно с публикацией трейлера песня стала доступна на популярных стриминговых сервисах, включая Spotify, Apple Music, Amazon Music и YouTube Music.

Релиз Kyoto Xanadu состоится 16 июля в Японии и странах Азии на PlayStation 5, Switch 2, Switch и PC (Steam). Для игры также подтверждён западный релиз, однако его дата пока не объявлена.

Трейлеры 1
8
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Neko-Acheron

Японский вроде простой тут, поиграю )

1
SnobbishGhost

так понимаю японцы все, кроме школы больше ничего выпускать не хотят, жаль, когда то хорошие жрпг были

1
firefox0047

На удивление звучит прям круто, довольно сильно отличается от той же серии трейлс. Так что может быть опробую когда появится хотя бы английские субтитры