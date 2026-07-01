Falcom показала новый трейлер Kyoto Xanadu - в центре внимания геймплей и музыкальная тема игры

Falcom выпустила новый двухминутный трейлер Kyoto Xanadu, дополнив его коротким телевизионным роликом. Видео демонстрирует свежие геймплейные кадры, а также заглавную композицию From "i", которую исполняет внутриигровая виртуальная певица LinoN.
Одновременно с публикацией трейлера песня стала доступна на популярных стриминговых сервисах, включая Spotify, Apple Music, Amazon Music и YouTube Music.
Релиз Kyoto Xanadu состоится 16 июля в Японии и странах Азии на PlayStation 5, Switch 2, Switch и PC (Steam). Для игры также подтверждён западный релиз, однако его дата пока не объявлена.
Японский вроде простой тут, поиграю )
так понимаю японцы все, кроме школы больше ничего выпускать не хотят, жаль, когда то хорошие жрпг были
На удивление звучит прям круто, довольно сильно отличается от той же серии трейлс. Так что может быть опробую когда появится хотя бы английские субтитры