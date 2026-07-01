Falcom показала новый трейлер Kyoto Xanadu - в центре внимания геймплей и музыкальная тема игры

Falcom выпустила новый двухминутный трейлер Kyoto Xanadu, дополнив его коротким телевизионным роликом. Видео демонстрирует свежие геймплейные кадры, а также заглавную композицию From "i", которую исполняет внутриигровая виртуальная певица LinoN.

Одновременно с публикацией трейлера песня стала доступна на популярных стриминговых сервисах, включая Spotify, Apple Music, Amazon Music и YouTube Music.

Релиз Kyoto Xanadu состоится 16 июля в Японии и странах Азии на PlayStation 5, Switch 2, Switch и PC (Steam). Для игры также подтверждён западный релиз, однако его дата пока не объявлена.