15 лет в Лос-Анджелесе: Празднуем юбилей L.A. Noire

Сегодня исполняется ровно 15 лет с момента выхода культового детектива L.A. Noire, ставшего настоящим прорывом в своем жанре. 17 мая 2011 года игроки на Xbox 360 и PlayStation 3 получили возможность погрузиться в мрачный и захватывающий мир Лос-Анджелеса 1940-х годов.
Чем запомнилась L.A. Noire:
- Революционная технология захвата лиц: Игра поразила игроков детализированной лицевой анимацией, позволяющей считывать малейшие эмоции подозреваемых. Это добавляло глубины допросам и делало каждое расследование настоящей психологической дуэлью.
- Атмосфера нуара: Команда Team Bondi создала невероятно достоверный Лос-Анджелес эпохи «Золотого века Голливуда». Атмосфера нуара, джазовые мотивы и постоянное чувство напряжения - всё это работало на погружение.
- Детективный геймплей: Игрокам в роли детектива Коула Фелпса предстояло не только искать улики и допрашивать свидетелей, но и применять логику, основываясь на показаниях и мимике.
- Физический носитель: Для тех, кто помнит эпоху дисковых игр, L.A. Noire на Xbox 360 запомнилась своим внушительным объемом - игра была выпущена аж на трех дисках! Это лишний раз подчеркивало масштаб и амбициозность проекта.
L.A. Noire стала не просто игрой, а целым интерактивным фильмом, который до сих пор остается уникальным опытом для поклонников жанра.
15 лет назад нам давали такую инновацию, которая до сих пор не имеет аналогов. А что сейчас? Конвейерные синглплееры на 15 часов с открытым миром из вышек и однотипными квестами. Никто не рискует, все боятся провалиться. L.A. Noire это памятник тому, как нужно делать игры. С душой, с идеей и с верой в технологии. Это был не просто шутер от третьего лица, а целая детективная история.
анимация лиц и особенно допрос был еще тем кринжем с переигрыванием эмоций, сейчас более живых лиц и эмоций, чем в тлоу2 я пока не видел нигде
Правильно что-нибудь по их мордам было прочитать - та еще надуманная хрень. Выражение их лиц подходило под разный контекст, не обязательно под тот, что подразумевала игра.
Типичное кинцо, с кривым геймплеем и таким же анимациями , приправленный агуша геймингом, ну как всегда в стиле рокстар