"Идеальный союз": фанаты предлагают отдать сиквел L.A. Noire студии Remedy и отправить действие в мрачный Нью-Йорк 70-х

Детективный триллер L.A. Noire от Rockstar Games и ныне почившей Team Bondi вышел еще в далеком 2011 году, но игроки до сих пор грезят о продолжении. В игровом сообществе набрала популярность любопытная фанатская концепция: передать франшизу в руки финской студии Remedy Entertainment, которая прямо сейчас тесно сотрудничает с Rockstar над ремейками первых двух частей Max Payne.

По мнению игроков, Rockstar Games сейчас сосредоточена на GTA VI и поддержке своих мультиплеерных гигантов, из-за чего одиночные экспериментальные франшизы вроде L.A. Noire рискуют навсегда остаться на полке. Однако передача разработки проверенным партнерам из Remedy могла бы стать логичным шагом.

Студия Сэма Лейка уже доказала, что умеет виртуозно работать с неонуаром, психологическим саспенсом и кинематографичной подачей (Max Payne, Alan Wake 2). К тому же Rockstar полностью финансирует и издает грядущие ремейки культовой дилогии о Максе Пэйне, что свидетельствует о высоком уровне доверия между компаниями. Развитие этого партнерства в виде передачи прав на спин-офф или сиквел детектива выглядит вполне реалистично.

В качестве идеальной основы для гипотетического продолжения игроки предлагают проект под рабочим названием N.Y. Noire:

Сеттинг: Манхэттен 1970-х годов - эпоха разгула уличной преступности, коррупции в полиции, расцвета мафии, неоновых вывесок и грязи легендарной 42-й улицы.

Атмосфера: мрачный, густой детективный триллер в духе классических фильмов вроде «Серпико», «Таксиста» и «Французского связного».

Геймплей: фирменные допросы, сбор улик и детективная логика L.A. Noire, скрещенные с продвинутым нарративом, вниманием к деталям и постановкой перестрелок от авторов Control и Alan Wake.

Игроки сходятся во мнении, что такая комбинация сеттинга и разработчика могла бы стать настоящей бомбой для фанатов взрослого сюжетного гейминга. Сами Rockstar пока никак не намекают на планы по возвращению бренда Noire, однако успешный релиз ремейка Max Payne 1 & 2 в будущем вполне может открыть дорогу и другим совместным проектам двух студий.