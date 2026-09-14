L.A. Noire заговорит по-русски - Shimon Mood и Zarudnev готовят полную AI-озвучку для обеих версий игры

Культовый детектив L.A. Noire получит полноценную русскую озвучку благодаря фанатскому проекту Shimon Mood и Zarudnev. Энтузиасты планируют перевести и озвучить не только оригинальную игру, но и L.A. Noire: The VR Case Files.

Речь идёт именно о полной AI-озвучке, а не обычном переводе текста и субтитров. Создатели проекта хотят сделать прохождение доступнее для русскоязычных игроков и сохранить атмосферу нуарного детектива, перенёсшего игроков в Лос-Анджелес 1940-х годов.

Русская озвучка должна охватить обе версии игры, включая сюжетные дела и диалоги. Таким образом, после завершения работы игрокам не придётся постоянно обращаться к субтитрам, чтобы следить за расследованиями Коула Фелпса и многочисленными допросами.

Сейчас авторы проекта собирают средства на разработку через Boosty. О сроках завершения работы и дате выхода готовой озвучки пока не сообщается.

L.A. Noire вышла в 2011 году и за годы после релиза успела стать одной из самых заметных детективных игр. Фанатская русская озвучка может дать проекту дополнительную жизнь среди игроков, которые раньше откладывали знакомство с игрой из-за языкового барьера.