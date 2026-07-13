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L.A. Noire 17.05.2011
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Виртуальная реальность
8.8 3 138 оценок

Звезда "Безумцев" едва не сыграл главную роль в L.A. Noire - разработчики в последний момент передумали

IKarasik IKarasik

Во время разработки L.A. Noire студия Team Bondi всерьёз рассматривала актёра Джона Хэмма, известного по сериалу «Безумцы», на роль детектива Коула Фелпса. Об этом рассказал сценарист игры Дэниел Макмахон в интервью IGN.

По его словам, у «Безумцев» и L.A. Noire был общий кастинг-директор, поэтому в игре в итоге появилось немало актёров из популярного сериала. Хэмм также входил в число кандидатов на главную роль, а разработчикам даже показывали его фотографии в образе Дона Дрейпера, чтобы продемонстрировать, насколько он подходит атмосфере проекта.

Однако в итоге Team Bondi остановилась на Аароне Стейтоне. Макмахон объяснил, что, несмотря на талант Хэмма, он слишком уверенно выглядел для роли Коула Фелпса — молодого и неопытного детектива, который часто сомневается в своих действиях.

По мнению сценариста, Джон Хэмм гораздо лучше подошёл бы на роль Джека Келсо — второго игрового персонажа, отличающегося уверенностью и харизмой.

L.A. Noire вышла в 2011 году и до сих пор остаётся одной из самых необычных игр Rockstar благодаря детективному геймплею и технологии захвата мимики актёров. Несмотря на многолетние просьбы фанатов, официально продолжение пока не анонсировано.:::

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Комментарии:  2
Ваш комментарий
K0t Felix

Ну продолжение вряд ли выйдет, но игра удивила в свое время, в хорошем смысле

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