На прохождение La Quimera уйдёт около пяти часов, и в ней нет полуоткрытого мира в стиле Metro Exodus

Студия Reburn готовится к релизу своего нового проекта — La Quimera, и на фоне скорого выхода директор игры Александр Костюк раскрыл свежие детали о структуре, продолжительности и подходе к повествованию.

В интервью WCCFTech Костюк сообщил, что La Quimera не будет иметь полуоткрытого мира, как Metro Exodus. Разработчики приняли осознанное решение сосредоточиться на линейной структуре, построенной вокруг насыщенного сюжета. «Мы создаем плотный, насыщенный событиями опыт, где повествование направляет игрока», — отметил он.

Несмотря на линейность, в игре предусмотрены секретные области и побочные зоны, которые поощряют исследование и добавляют глубину. Также команда работает над дополнительным контентом, который расширит игру, не разрушая основного повествовательного фокуса.

Прохождение основной сюжетной линии займет около пяти часов у опытных игроков, но благодаря дополнительным заданиям и кооперативному режиму, La Quimera сможет предложить больше часов геймплея.

Игра выйдет на ПК 25 апреля, а в ближайшие выходные состоится 24-часовое закрытое бета-тестирование, в котором можно будет пройти ключевую миссию из середины игры — как в одиночку, так и с друзьями.