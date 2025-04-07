Научно-фантастический шутер La Quimera от создателей серии Metro выйдет 25 апреля

Уже 25 апреля на ПК выйдет La Quimera — напряжённый повествовательный шутер от первого лица с одиночной и кооперативной составляющей, разработанный студией Reburn. Игра будет доступна в Steam по цене $29,99 / €29,99. За две недели до релиза, 12 апреля, стартует закрытое 24-часовое бета-тестирование, в котором участники смогут пройти фрагмент ключевой миссии в одиночку или в команде до трёх человек.
Действие La Quimera разворачивается в 2064 году, в антиутопической Латинской Америке. Мир разрушен чередой катастроф, а на смену национальным государствам пришли микрогосударства, полагающиеся на ЧВК. Игрокам предстоит примерить роль наёмников в мрачной, политически запутанной кампании: от городов-мегаполисов до опасных джунглей.
Игровой процесс предполагает гибкий арсенал, настройку экзоскелетов, тактическое взаимодействие с союзниками и борьбу с разнообразными противниками — от людей с разным вооружением до смертоносных роботов, требующих особого подхода. Кроме того, игрокам поможет персональный ИИ-ассистент, обеспечивающий информационную поддержку на поле боя.
Игра станет одним из первых крупных проектов студии и дебютирует эксклюзивно на ПК.
ммм. опять отстрел железяк. ммм. как круто.
Похоже на crysis 4
Фигня какая то , тупо беги-стреляй...
А Метро не тупо беги-стреляй?) Да, сеттинги разные, но основа такая же - шутер.
в метро и по стелсу можно проходить некоторые миссии
Знаю, но стелс уже в каждой игре пихают, поэтому от него начинает тошнить. Порой хочется просто экшена.
Думаю, и в этой игре стелс будет. По сути это и есть Метро, просто поменяли сеттинг и добавили всякие технологичные примочки.
напоминает крайсис
И правда похоже на Crysis по геймплею и по сеттингу. У фанатов Метро, судя по комментариям, подгорает, но я таким не являюсь, да и Crysis нравится, так что в целом жду.
Похоже на очередную колду ,лучше бы они метро делали!
От серии метро? Угараете? От серии метро мы ждем пионер , но не как фантастическую хрень типо каойзиса или красной фракции . по-моему даже халфа новая и то интереснее 🤔 alyx или как там
Хнык хнык.
Не нравится - проходи мимо. И продолжай играть в своё Метро.
Студия не обязана выпускать одно и то же годами. Пусть экспериментируют с жанрами, с сеттингами, а мы посмотрим, что получится и оценим.
Кому интересно стрелять в механических жуков? Сколько их там будет за всю игру? Скука несусветная
Дык, не играй, душнила.
Кому интересно стрелять в людей? Сколько их там будет за всю игру? Скука несусветная.
А ведь именно этим мы и занимаемся в большинстве шутеров. Ой.