Научно-фантастический шутер La Quimera от создателей серии Metro выйдет 25 апреля

Уже 25 апреля на ПК выйдет La Quimera — напряжённый повествовательный шутер от первого лица с одиночной и кооперативной составляющей, разработанный студией Reburn. Игра будет доступна в Steam по цене $29,99 / €29,99. За две недели до релиза, 12 апреля, стартует закрытое 24-часовое бета-тестирование, в котором участники смогут пройти фрагмент ключевой миссии в одиночку или в команде до трёх человек.

Действие La Quimera разворачивается в 2064 году, в антиутопической Латинской Америке. Мир разрушен чередой катастроф, а на смену национальным государствам пришли микрогосударства, полагающиеся на ЧВК. Игрокам предстоит примерить роль наёмников в мрачной, политически запутанной кампании: от городов-мегаполисов до опасных джунглей.

Игровой процесс предполагает гибкий арсенал, настройку экзоскелетов, тактическое взаимодействие с союзниками и борьбу с разнообразными противниками — от людей с разным вооружением до смертоносных роботов, требующих особого подхода. Кроме того, игрокам поможет персональный ИИ-ассистент, обеспечивающий информационную поддержку на поле боя.

Игра станет одним из первых крупных проектов студии и дебютирует эксклюзивно на ПК.