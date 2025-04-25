Перенос на неопределённый срок: ветераны "Метро" не смогли выпустить La Quimera вовремя

Шутер La Quimera, который должен был увидеть свет сегодня, 25 апреля, так и не добрался до релиза. Студия Reburn (бывшая 4A Games Ukraine) объявила об этом в своём Discord-канале. И что интересно — новых сроков выхода разработчики даже не назвали.

Сами создатели извинились перед игроками довольно обтекаемо: мол, усердно работали, но как независимая студия столкнулись с «непредвиденными трудностями». Делают всё возможное, чтобы быстрее решить проблемы, и всё в таком духе. А вот что именно пошло не так — об этом ни слова. Хотя, если посмотреть на вышедшие сегодня обзоры La Quimera, всё становится куда понятнее. Оказывается, игра, над которой трудились и режиссёр Николас Виндинг Рефн (трилогия «Дилера», «Бронсон», «Драйв», «Неоновый демон») и ветераны индустрии с двадцатилетним стажем, получилась, мягко говоря, не очень.

Критики в один голос отмечают, что графика La Quimera совсем не похожа на рекламные скриншоты и выглядит будто из прошлого поколения. К тому же игра почему-то нагружает процессор на полную катушку вне зависимости от настроек, но при этом всё равно тормозит. А самое грустное — в ней просто нечего делать: мир пустой, миссии однотипные (пришёл, перестрелял всех, ушёл), да и вообще ничего нового игра не предлагает.