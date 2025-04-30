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La Quimera 2025 г.
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
6.9 48 оценок

Разработчики La Quimera признались, что не потянули полноценный релиз и уходят в ранний доступ

Lunersun Lunersun

Команда Reburn (бывшая 4A Games Ukraine) объяснилась по поводу своего шутера La Quimera, который так и не вышел на прошлой неделе. Оказывается, они столкнулись с какими-то техническими проблемами и не смогли выпустить игру вовремя. Сначала думали, что быстренько всё починят, но не получилось.

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Изначально La Quimera планировалась как большое и цельное приключение. Но, как это часто бывает с инди-разработчиками, пришлось подрезать аппетиты. Теперь они хотят выпустить сначала урезанную версию в раннем доступе, как только все проблемы будут решены. По словам разработчиков, эта версия предложит «глубокую и насыщенную первую часть» — её можно будет пройти и одному, и в кооперативе. При этом в Reburn сами признают, что игре ещё многого не хватает для соответствия их «видению».

В будущем обещают добавлять новые миссии, функции, развивать сюжет и улучшать интерфейс. Типичная история для раннего доступа, в общем. Также команда заверяет, что «здесь надолго» и благодарит всех за терпение.

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