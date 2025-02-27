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La Quimera 2026 г.
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
7.8 20 оценок

Создатели серии Metro официально представили научно-фантастический шутер La Quimera - смотрим новые скриншоты

butcher69
Новости

Reburn, независимая игровая студия, ранее известная как 4A Games Ukraine, вслед за утечкой официально представила свой новый проект — научно-фантастический шутер La Quimera, который погружает игроков в футуристическую Латинскую Америку. Игра, работающая на движке 4A Engine, будет доступна для ПК через Steam, но дата релиза пока не сообщена.

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La Quimera предлагает захватывающий опыт, где игроки окажутся в роли солдата частной военной компании (ЧВК), облачившегося в экзокостюм. Сражения будут проходить в густых джунглях и в многолюдных мегаполисах, полном высокотехнологичного оружия и футуристических технологий. В сюжетной линии переплетаются элементы латиноамериканского фольклора, что добавляет уникальности игровому миру.

Разработчики обещают насыщенную кампанию с возможностью играть как в одиночку, так и с друзьями в кооперативном режиме для троих игроков. Сюжет La Quimera был написан Николасом Виндингом Рефном и Э. Дж. А. Уорреном, известными своими работами в кинематографе. Поклонники серии Metro, вероятно, оценят знакомые напряженные перестрелки и динамичный сюжет.

-16
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
Kenn1y

Стилистика странная, как-то не особо выглядит.

14
Sivispacempb

Действительно, как будто игра из 2007 года , именно стилистика , не о графике речь

3
Janekste
студия, ранее известная как 4A Games Ukraine

Когда это они к названию украину приписать успели? Раньше такого не было. Студия всегда была известна как просто 4A Games... Как же бесит вся эта неадекватная политика, лезущая в игры. В любом случае от них я жду только Метро. Всё остальное не интересно. Хотя стоит признать, что трейлер La Quimera весьма недурен. Быть может игра даже хорошей получится. Просто я не этого ждал от них.

5
X_O_MAX_O_X

Ущемился что не россию?)

-23
My life is a game

Вообще странно
Если это просто ребрендинг, то почему в стиме не изменили у метро разраба
как будто абсолютно разные разрабы

0
yuriy1606 X_O_MAX_O_X

а ты если не ущемился пасись на своих сайтах а не на русском

6
lowkek

Пока до анонса проекта дошло, повестка в обществе успела поменяться

0
Samson48

Ну такое, как то банально все, зацепится не за что.

3
mihmih150klin

как будто фаркрай 3 совокупился с крайзис 3 ,и родилось вот это!

2
r23dom

и щепоточку киберпанка

0
ka27
1
Anton Shvyrkov

Киберпанк с бачатой?

1
GaShlO2008

Call of duty: Latina

1
Tommy.

похоже на дженерик шутан с поколения 360\ps3, понятно почему игра от бывших разработчиков

1
RPG fan of games
Поклонники серии Metro, вероятно, оценят знакомые напряженные перестрелки и динамичный сюжет.

Что в трейлере общего с метро?

1
Punisher1

Килзон 5

0
My life is a game

добавил в желаемое, но пока что ну очень сомнительно

0
MetalGearStranding

ита что за испанский Крайзиззззз 4итыре?))

0
Just-a-your-King

Выглядит как будто у них артдизайнер теперь выступает нейросеть. Все какое-то безликое, глазу не за что зацепиться. Не удивлюсь, что это еще окажутся ассеты из магазина которые не клмбинируются между собой.

0
Scorpion_GamePlay

Не ну понятно, им хочется что-то новое делать. Но я перепройду Исход ещё пару тысяч раз тогда уж.

0
Tokrem

Рефн снял фильм Драйв, дальше скатился в третьесортное кино, ну то есть сценарюг ищут прямо на помойке

0
Аристов--Черный

Хм. Ещё одна игра за "доблетную" ЧВК. Совпадение или неумелая агитка? Интересно, за чей счёт этот банкет?

-1
Саша Лайк

Эт чё свастон?

-12
Александр Вконтактович

Больше на анкх похоже в гексаграмме

0