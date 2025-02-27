Создатели серии Metro официально представили научно-фантастический шутер La Quimera - смотрим новые скриншоты

Reburn, независимая игровая студия, ранее известная как 4A Games Ukraine, вслед за утечкой официально представила свой новый проект — научно-фантастический шутер La Quimera, который погружает игроков в футуристическую Латинскую Америку. Игра, работающая на движке 4A Engine, будет доступна для ПК через Steam, но дата релиза пока не сообщена.

La Quimera предлагает захватывающий опыт, где игроки окажутся в роли солдата частной военной компании (ЧВК), облачившегося в экзокостюм. Сражения будут проходить в густых джунглях и в многолюдных мегаполисах, полном высокотехнологичного оружия и футуристических технологий. В сюжетной линии переплетаются элементы латиноамериканского фольклора, что добавляет уникальности игровому миру.

Разработчики обещают насыщенную кампанию с возможностью играть как в одиночку, так и с друзьями в кооперативном режиме для троих игроков. Сюжет La Quimera был написан Николасом Виндингом Рефном и Э. Дж. А. Уорреном, известными своими работами в кинематографе. Поклонники серии Metro, вероятно, оценят знакомые напряженные перестрелки и динамичный сюжет.