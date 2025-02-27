Создатели серии Metro официально представили научно-фантастический шутер La Quimera - смотрим новые скриншоты

Reburn, независимая игровая студия, ранее известная как 4A Games Ukraine, вслед за утечкой официально представила свой новый проект — научно-фантастический шутер La Quimera, который погружает игроков в футуристическую Латинскую Америку. Игра, работающая на движке 4A Engine, будет доступна для ПК через Steam, но дата релиза пока не сообщена.
La Quimera предлагает захватывающий опыт, где игроки окажутся в роли солдата частной военной компании (ЧВК), облачившегося в экзокостюм. Сражения будут проходить в густых джунглях и в многолюдных мегаполисах, полном высокотехнологичного оружия и футуристических технологий. В сюжетной линии переплетаются элементы латиноамериканского фольклора, что добавляет уникальности игровому миру.
Разработчики обещают насыщенную кампанию с возможностью играть как в одиночку, так и с друзьями в кооперативном режиме для троих игроков. Сюжет La Quimera был написан Николасом Виндингом Рефном и Э. Дж. А. Уорреном, известными своими работами в кинематографе. Поклонники серии Metro, вероятно, оценят знакомые напряженные перестрелки и динамичный сюжет.
Стилистика странная, как-то не особо выглядит.
Действительно, как будто игра из 2007 года , именно стилистика , не о графике речь
Когда это они к названию украину приписать успели? Раньше такого не было. Студия всегда была известна как просто 4A Games... Как же бесит вся эта неадекватная политика, лезущая в игры. В любом случае от них я жду только Метро. Всё остальное не интересно. Хотя стоит признать, что трейлер La Quimera весьма недурен. Быть может игра даже хорошей получится. Просто я не этого ждал от них.
Ущемился что не россию?)
Вообще странно
Если это просто ребрендинг, то почему в стиме не изменили у метро разраба
как будто абсолютно разные разрабы
а ты если не ущемился пасись на своих сайтах а не на русском
Пока до анонса проекта дошло, повестка в обществе успела поменяться
Ну такое, как то банально все, зацепится не за что.
как будто фаркрай 3 совокупился с крайзис 3 ,и родилось вот это!
и щепоточку киберпанка
Киберпанк с бачатой?
Call of duty: Latina
похоже на дженерик шутан с поколения 360\ps3, понятно почему игра от бывших разработчиков
Что в трейлере общего с метро?
Килзон 5
добавил в желаемое, но пока что ну очень сомнительно
ита что за испанский Крайзиззззз 4итыре?))
Выглядит как будто у них артдизайнер теперь выступает нейросеть. Все какое-то безликое, глазу не за что зацепиться. Не удивлюсь, что это еще окажутся ассеты из магазина которые не клмбинируются между собой.
Не ну понятно, им хочется что-то новое делать. Но я перепройду Исход ещё пару тысяч раз тогда уж.
Рефн снял фильм Драйв, дальше скатился в третьесортное кино, ну то есть сценарюг ищут прямо на помойке
Хм. Ещё одна игра за "доблетную" ЧВК. Совпадение или неумелая агитка? Интересно, за чей счёт этот банкет?
Эт чё свастон?
Больше на анкх похоже в гексаграмме