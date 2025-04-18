Завтра стартует закрытое бета-тестирование научно-фантастического шутера от первого лица La Quimera

Независимая студия по разработке видеоигр Reburn сообщила, что 24-часовая закрытая бета-версия для предстоящего научно-фантастического шутера от первого лица La Quimera. Авйдет завтра, 19 апреля, в 17:00 МСК и продлится до 20 апреля 17:00 МСК.

Участники смогут сыграть часть миссии в середине игры, как в одиночку, так и с двумя другими друзьями в кооперативе (до трех игроков). Закрытая бета-версия поможет Reburn протестировать инфраструктуру для сетевой игры.

Поклонники могут зарегистрироваться на закрытую бета-версию на официальной странице La Quimera в Steam, но количество слотов ограничено, а доступ не гарантируется.

La Quimera — это сюжетный шутер от первого лица, действие которого происходит в футуристическом мегаполисе Латинской Америки, зажатом между теневыми корпорациями, безжалостными ЧВК и обезумевшими роботизированными существами. Экзокостюмы, предоставленные таинственным благодетелем, позволят вам и вашим товарищам по ЧВК перехитрить и перестрелять даже самых смертоносных врагов с помощью уникальных способностей и оружия. Мир и повествование La Quimera написаны и созданы Николасом Виндингом Рефном (Drive, The Neon Demon) и Э. Дж. А. Уорреном.

La Quimera выйдет на ПК в Steam 25 апреля.