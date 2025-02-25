Журналисты раньше времени поделились анонсом новой игры от создателей серии Metro, которые работают над Sci-fi шутером

Анонс нового шутера La Quimera от бывших разработчиков Metro произошел раньше запланированного срока. В сети появилась статья от новостного издания DSOG, где были раскрыты первые подробности и даже показан дебютный трейлер проекта, но вскоре она была удалена. Однако, как мы знаем из интернета ничего нельзя бесследно удалить и теперь про игру известно практически всё.
События La Quimera развернутся в недалёком будущем в Латинской Америке. Игрокам предстоит взять на себя роль местных полицейских, использующих экзоскелеты, чтобы сражаться с влиятельной криминальной организацией, обосновавшейся в джунглях.
Главной особенностью проекта станет его сильный сюжетный акцент. За сценарий и проработку мира отвечают режисер Николас Виндинг Рефн ("Драйв", "Неоновый демон") и Э. Дж. А. Уоррен, что может намекать на стильную и мрачную атмосферу. Хотя игра ориентирована на одиночное прохождение, разработчики предусмотрели возможность совместного прохождения в компании до двух товарищей.
Как сообщается, над проектом работает студия молодая студия Reburn, которая была основана опытными ветеранами из команды 4A Games, ответственную за знаменитую серию Metro. Её главой выступает Дмитрий Лымарь, один из основателей 4A Games. В команде находятся ключевые разработчики серии Metro, включая ведущих геймдизайнеров, художников, звукорежиссёров и программистов.
Пока неизвестно, когда состоится полноценный анонс La Quimera, но утечка намекает, что ждать осталось недолго.
После просмотра трейлера, складывается впечатление, что это дешёвая игра от инди разработчиков.
Всё понадобавляли в одну кучу.
Crysis 4
От нормальных разработчиков
Выглядит как попытка в Крузис смешанный с Rage 2. Вроде как прикольно, но персонажи dei, а немного сюжета который показали намекают на дженерик - прошёл и забыл. Да, стволы меняющие форму это прикольно, но на одних прикольных визуалах крепкий сюжет не построишь.
какой то недо крайсис
Чот Кукурузис третий вспомнился.
Почему то 0 эмоций...скучно не интересно и одни флешбэки
во первых херня какая то -а во вторых от анимации движения персов - чуть не стошнило
Успели разбежаться когда Эмбрейсер моросить начали?
Прикольно, надеюсь получится хорошо
А почему они покинули студию? У 4aGames дела же вроде идут нормально
Уволились когда русская Saber Interactive хотела купить 4aGames, правда сделка не состоялось, видимо на работу назад не взяли.
На юпупе есть видево, и не одно о том, что новое Метро делает 4АGames, где 90% персонала новые люди. А такие как Андрей Прохоров, давно уже покинули студию.
Точно? Происходящее и разговоры персонажей ведут к тому, что мы окажемся в рядах PMC, но никак не блюстителей закона
Биться исключительно с роботоми скучновато
Все стреляет, блестит и пердит, но выглядит чуть выше уровня инди-стрелялок из Стима. Липсинк оставляет желать лучшего, как и качество моделей персонажей. Уровнем Metro здесь и не пахнет.
ага-ага, вижу довольную нигерскую рожу - забываю про существование. кал для соевых
Мне это напомнило одну и частей Call of Duty. Графика хуже, чем в 3 части Метро. Можно заметить очень стрёмных женщин.
Играть в такое мы конечно же не будем
Выглядит интересно!
Шикарный трейлер, очень буду ждать, прямо стилистика Cyberpunk, уверен уж получше будет этого Metro