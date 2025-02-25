Журналисты раньше времени поделились анонсом новой игры от создателей серии Metro, которые работают над Sci-fi шутером

Анонс нового шутера La Quimera от бывших разработчиков Metro произошел раньше запланированного срока. В сети появилась статья от новостного издания DSOG, где были раскрыты первые подробности и даже показан дебютный трейлер проекта, но вскоре она была удалена. Однако, как мы знаем из интернета ничего нельзя бесследно удалить и теперь про игру известно практически всё.

События La Quimera развернутся в недалёком будущем в Латинской Америке. Игрокам предстоит взять на себя роль местных полицейских, использующих экзоскелеты, чтобы сражаться с влиятельной криминальной организацией, обосновавшейся в джунглях.

Главной особенностью проекта станет его сильный сюжетный акцент. За сценарий и проработку мира отвечают режисер Николас Виндинг Рефн ("Драйв", "Неоновый демон") и Э. Дж. А. Уоррен, что может намекать на стильную и мрачную атмосферу. Хотя игра ориентирована на одиночное прохождение, разработчики предусмотрели возможность совместного прохождения в компании до двух товарищей.

Как сообщается, над проектом работает студия молодая студия Reburn, которая была основана опытными ветеранами из команды 4A Games, ответственную за знаменитую серию Metro. Её главой выступает Дмитрий Лымарь, один из основателей 4A Games. В команде находятся ключевые разработчики серии Metro, включая ведущих геймдизайнеров, художников, звукорежиссёров и программистов.

Пока неизвестно, когда состоится полноценный анонс La Quimera, но утечка намекает, что ждать осталось недолго.