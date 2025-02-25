Вышла демоверсия игры Labyrinth Of The Demon King на странице в Steam

В рамках фестиваля "Играм быть" на площадке Steam появилась демоверсия Labyrinth Of The Demon King – игры в жанре Survival horror от первого лица, действие которой происходит в осаждённой демонами феодальной Японии.
Пробирайтесь по тёмным коридорам, где каждый поворот таит в себе неизвестность и опасность, собирайте ресурсы, находите новое оружие для сложных сражений с демонами, захватившими это место.
Демоверсия доступна до 3 марта 21:00 (МСК), на прохождение потребуется около часа.
крутая игруля, я уже успел заценить
Графика интересная! Так и гипнотизирует
Я один увидел на картинке лицо Боби Котика? // Артём Василенко
Это Бобби Котик)))))