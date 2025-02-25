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Labyrinth Of The Demon King 2025 г.
Экшен, Ужасы, Инди, От первого лица, Ретро
3.5 4 оценки

Вышла демоверсия игры Labyrinth Of The Demon King на странице в Steam

HEMI-426
Новости

В рамках фестиваля "Играм быть" на площадке Steam появилась демоверсия Labyrinth Of The Demon King – игры в жанре Survival horror от первого лица, действие которой происходит в осаждённой демонами феодальной Японии.

Грязная цветовая палитра, дизеринг, тёмные и узкие коридоры – всё это создаёт ту самую атмосферу классических Survival Horror'ов времён PlayStation 1
Грязная цветовая палитра, дизеринг, тёмные и узкие коридоры – всё это создаёт ту самую атмосферу классических Survival Horror'ов времён PlayStation 1

Пробирайтесь по тёмным коридорам, где каждый поворот таит в себе неизвестность и опасность, собирайте ресурсы, находите новое оружие для сложных сражений с демонами, захватившими это место.

Демоверсия доступна до 3 марта 21:00 (МСК), на прохождение потребуется около часа.

3
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
GrossPalamon

крутая игруля, я уже успел заценить

1
MaxBlacksmith

Графика интересная! Так и гипнотизирует

1
Пользователь ВКонтакте

Я один увидел на картинке лицо Боби Котика? // Артём Василенко

0
Albero

Это Бобби Котик)))))

-1