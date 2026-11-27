Авторы кооперативного хоррора Labyrinthine представили дополнение Lost in the Sands. Оно отправит игроков в Древний Египет, добавит новые карты, головоломки, врагов и косметические предметы.

Героям предстоит исследовать раскалённые дюны и спуститься в древний храм, где опасности скрываются среди лабиринтов и загадок.

Дополнение также предложит новую музыку для лобби и официальный кроссовер с FOREWARNED. Основная игра поддерживает совместное прохождение, сюжетный режим и процедурно генерируемые карты.

Lost in the Sands выйдет на PlayStation.