В GOG стартовала раздача мрачного детективного 2D-квеста Lacuna - A Sci-Fi Noir Adventure

Как и было предсказано ранее, GOG действительно предложил новую бесплатную игру. На этот раз это настоящий праздник для любителей детективных игр, ведь Lacuna - A Sci-Fi Noir Adventure позволит вам использовать свои навыки дедукции, чтобы раскрыть дело об убийстве.

Чтобы получить бесплатную игру, вам нужно перейти на главную страницу GOG и нажать кнопку "Получить бесплатно" на баннере с предложением. Это можно сделать только в том случае, если вы согласны получать маркетинговые сообщения на адрес электронной почты, указанный в вашей учетной записи GOG. Как только вы это сделаете, вы сможете получить бесплатную версию Lacuna - A Sci-Fi Noir Adventure.

Получив бесплатно копию, она навсегда останется в вашей библиотеке. Вы можете скачать Lacuna из своей библиотеки GOG или играть в нее посредством GOG Galaxy в любое время. Предложение актуально до 29 декабря.

Вероятно, это не последняя бесплатная игра от GOG в 2023 году.