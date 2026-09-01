Состоялся релиз нового проекта инди-студии Art of Play — Lady Death Demonicron

Проект был успешно профинансирован на Kickstarter, игра в жанре ретро beat 'em up предложит игрокам олдскульный hack and slash геймплей, кооператив на 2-х игроков, аркадный и сюжетный режимы.

Основные герои игры — Леди Смерть и Рейвенхарт, герои комиксов 90-х от автора Брайана Пулидо. Леди Смерть, воительница из мира мёртвых, возвращается среди живых, чтобы расправиться с теми, кто предал и убил её в прошлом. Вселенная комикса сочетает в себе кровавые столкновения и насилие сопровождающиеся сексуальными сценами, подчёркивая мрачный и взрослый характер происходящего. Данная игра является первым игровым воплощением серии комиксов Lady Death.

Lady Death Demonicron вышла на РС, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.