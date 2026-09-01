Состоялся релиз нового проекта инди-студии Art of Play — Lady Death Demonicron
Проект был успешно профинансирован на Kickstarter, игра в жанре ретро beat 'em up предложит игрокам олдскульный hack and slash геймплей, кооператив на 2-х игроков, аркадный и сюжетный режимы.
Основные герои игры — Леди Смерть и Рейвенхарт, герои комиксов 90-х от автора Брайана Пулидо. Леди Смерть, воительница из мира мёртвых, возвращается среди живых, чтобы расправиться с теми, кто предал и убил её в прошлом. Вселенная комикса сочетает в себе кровавые столкновения и насилие сопровождающиеся сексуальными сценами, подчёркивая мрачный и взрослый характер происходящего. Данная игра является первым игровым воплощением серии комиксов Lady Death.
Lady Death Demonicron вышла на РС, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.
похожа на одну из тех игр, где тебя встречные мобы насилуют, буквально
Кстати до этой игры, в последний раз данная героиня мелькала лишь в 2004 году в экранизации
Оу май, такое надо поддерживать 😋
Для стим дек самое то, но цена, мдэ...
Нет русского языка, цена 1700р. в Steam без скидки прохождение занимает 2ч. а то и меньше ну и отзывы.