Laica смешает уютную жизнь вдвоём с аниме-тян с космическим кошмаром - survival horror выйдет весной 2027 года

Издатель ambr и студия Santa Studio, дочерняя компания Santa Sunrise, анонсировали Laica — атмосферный survival horror от первого лица на Unreal Engine 5. Игра предложит необычное сочетание спокойной повседневной жизни на космической станции и исследования мрачных пространств, населённых гротескными существами. Релиз на ПК в Steam запланирован на весну 2027 года.

Игрок просыпается в жилом модуле HOME, дрейфующем в космосе, и знакомится с Лайкой — загадочной девушкой, которая долгое время жила здесь совершенно одна. В безопасной части игры можно разговаривать с героиней, делиться едой, слушать музыку и вместе проводить время в невесомости. Эти бытовые эпизоды постепенно укрепляют связь между персонажами и раскрывают историю Лайки.

Однако за пределами HOME начинается совершенно другая жизнь. Игроку предстоит отправляться в опасные пространства, исследовать искажённые руины станции, искать полезные предметы и сталкиваться с существами, скрывающимися во тьме. После возвращения можно снова провести время с Лайкой, но с каждым новым циклом граница между спокойной жизнью и кошмаром становится всё менее заметной.

Станция, которая когда-то должна была служить убежищем для людей, постепенно превращается в нечто чужеродное. Неизвестная сила меняет окружающее пространство, аномалии проникают в HOME и начинают влиять даже на повседневные отношения героев. Особенно тревожным становится то, что изменения затрагивают и саму Лайку.

Структура Laica строится вокруг постоянного чередования двух состояний: безопасного совместного быта и экспедиций в опасный мир. По мере продвижения история будет раскрывать тайны девушки, станции и самого героя. Разработчики также обещают несколько вариантов финала — итог путешествия будет зависеть от решений игрока и его отношения к происходящему.

На фоне множества survival horror Laica делает ставку не только на страх и исследование, но и на эмоциональную связь между двумя персонажами. Чем больше времени игрок проводит с Лайкой, тем сильнее контраст между уютными моментами на HOME и ужасами, которые постепенно проникают в их маленький мир.