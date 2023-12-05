Моторвания Laika: Aged Through Blood стала доступна на PlayStation и Xbox и появится на Nintendo Switch 11 января 2024 года.

Игра Laika: Aged Through Blood, разработанная Brainwash Gang и опубликованная Headup, представляет собой захватывающую историю, в которой темы крови и мести переплетаются с мощными элементами родительства и надежды. Повествование повествует о путешествии матери-койота в пропитанном кровью двухколесном путешествии, чтобы спасти свой народ и защитить свою семью.

На ПК игра Laika: Aged Through Blood получила восторженные отзывы, в том числе множество оценок «9 из 10» на сайтах, включая IGN.com, и оценку «чрезвычайно положительная» в Steam с более чем 1800 отзывами пользователей.

Приготовьтесь завести двигатели и мчаться по потрясающему рисованному постапокалиптическому миру в первой в мире моторвании. Laika: Aged Through Blood рассказывает эпическую историю о матери-воине-койоте, жаждущей отомстить и восстановить справедливость для своего угнетенного племени. Со скоростными боями на транспортных средствах, захватывающими битвами с боссами и усилениями, основанными на навыках, Laika — это незабываемое приключение на двух колесах.