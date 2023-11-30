"Моторвания" Laika: Aged Through Blood выйдет 5 декабря для консолей PlayStation и Xbox; 11 января 2024 для Switch

После запуска на ПК 19 октября вестерн-метроидвания Laika: Aged Through Blood выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One 5 декабря, а 11 января 2024 года — на Switch, объявили издатель Headup Games. и разработчик Brainwash Gang.

Laika: Aged Through Blood — это моторвания в стиле вестерн, действие которой происходит в постапокалиптической пустыне. Это история о племени, угнетаемом оккупационными силами, и личная история матери-воина-койота, которая отправляется на бесконечный путь мести, чтобы вернуть то, что потерял ее народ.

Гоняйте, прыгайте и пробивайтесь сквозь огромный нарисованный от руки мир на своем надежном мотоцикле. Мчитесь по песчаной пустыне и совершайте опасные прыжки, стреляйте во врагов в замедленной съемке и перезаряжайте оружие, выполняя сальто назад. Используйте усиления, основанные на навыках, и продолжайте сложные битвы с большими боссами.