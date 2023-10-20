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Laika: Aged Through Blood 19.10.2023
6.2 19 оценок

"Моторвания" Laika: Aged Through Blood вышла на ПК в Steam

monk70
Новости

Cегодня разработчик Brainwash Gang и издатель Headup выпустили свою двухколесную летающую и пуленепробиваемую игру Laika: Aged Through Blood для ПК. В игре вы прыгнете в сапоги жаждущей мести матери-койота, когда она сражается на своем верном мотоцикле по истерзанной войной местности, спасая друзей, сражаясь с врагами и обеспечивая безопасность своей семьи. Крутые трюки на мотоцикле – это больше, чем просто приятное зрелище; они позволяют вам активировать специальные способности, например, сделать сальто назад для перезарядки или сальто вперед, чтобы активировать способность отражать выстрелы в стрелка.

Приготовьтесь завести двигатели и мчаться по потрясающему рисованному постапокалиптическому миру в первой в мире "моторвании". Laika: Aged Through Blood рассказывает эпическую историю о матери-воине-койоте, жаждущей отомстить и восстановить справедливость для своего угнетенного племени. Со скоростными боями на транспортных средствах, захватывающими битвами с боссами и усилениями, основанными на навыках, Laika — это незабываемое приключение на двух колесах.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
bohdan2015

о клас, апгрейженый gravity defied подъехал)

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