"Моторвания" Laika: Aged Through Blood вышла на ПК в Steam

Cегодня разработчик Brainwash Gang и издатель Headup выпустили свою двухколесную летающую и пуленепробиваемую игру Laika: Aged Through Blood для ПК. В игре вы прыгнете в сапоги жаждущей мести матери-койота, когда она сражается на своем верном мотоцикле по истерзанной войной местности, спасая друзей, сражаясь с врагами и обеспечивая безопасность своей семьи. Крутые трюки на мотоцикле – это больше, чем просто приятное зрелище; они позволяют вам активировать специальные способности, например, сделать сальто назад для перезарядки или сальто вперед, чтобы активировать способность отражать выстрелы в стрелка.

Приготовьтесь завести двигатели и мчаться по потрясающему рисованному постапокалиптическому миру в первой в мире "моторвании". Laika: Aged Through Blood рассказывает эпическую историю о матери-воине-койоте, жаждущей отомстить и восстановить справедливость для своего угнетенного племени. Со скоростными боями на транспортных средствах, захватывающими битвами с боссами и усилениями, основанными на навыках, Laika — это незабываемое приключение на двух колесах.