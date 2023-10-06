Необычная метроидвания Laika: Aged Through Blood выйдет 19 октября на ПК ©

Игра Laika: Aged Through Blood выйдет на ПК через Steam, Epic Games Store и GOG 19 октября, объявили издатель Headup Games и разработчик Brainwash Gang. Версии для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch появятся позднее.

Laika: Aged Through Blood - это метроидвания в стиле вестерн, действие которой разворачивается в постапокалиптической пустыне. Это история о племени, угнетаемом оккупантами, и личная история матери-воительницы койота, которая отправляется в бесконечный путь мести, чтобы вернуть то, что потерял ее народ.

Езжайте, прыгайте и сражайтесь в огромном нарисованном от руки мире на своем надежном мотоцикле. Мчитесь по песчаной пустыне, совершайте опасные прыжки, стреляйте во врагов в режиме slowmo и перезаряжайте оружие, делая сальто назад!