Анонсирована ролевая игра Lair of the Leviathan, вдохновленная ранними частями серии Heroes of Might & Magic

Если вам нравятся олдскульные ролевые игры, обращаем ваше внимание на многообещающую игру Lair of the Leviathan, над которой работают Nostalgic Realms и Whiskeybarrel Studios. Авторы хотят совместить исследование открытого мира с пошаговыми боями, вдохновляясь, в том числе, ранними частями серии Heroes of Might & Magic.

Lair of the Leviathan будет опираться на пиксельную 2D-графику, созданную по образцу игр для ПК первой половины 90-х. Игрокам будет предоставлена большая фэнтезийная земля, которую они смогут исследовать в полной свободе, и по мере прохождения игры мир будет меняться, реагируя как на наши решения, так и на течение времени.

Например, с притоком жителей в городах будут появляться дополнительные здания, а среди жителей будут встречаться ранее неизвестные персонажи. Все это будет создано вручную, без использования процедурной генерации.

Бои будут происходить по пошаговой системе, где в начале игры конфликтующие стороны будут размещены на противоположных концах экрана, в стиле, более знакомом по фэнтезийным стратегиям, чем по ролевым играм.

На данный момент авторы не готовы назвать запланированную дату выхода.