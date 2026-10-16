Lair of the Leviathan - олдскульная RPG с открытым миром выйдет в 2027 году

Издатель Deck13 Spotlight и разработчики из Nostalgic Realms и Whiskeybarrel Studios анонсировали Lair of the Leviathan — ролевую игру с открытым миром, пошаговыми сражениями и пиксельной графикой в духе классических RPG. Релиз запланирован на 2027 год. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

Действие развернётся в мире Орманде, где игрокам предстоит собрать собственный отряд искателей приключений и отправиться на поиски легендарного Левиафана. При этом разработчики обещают предоставить большую свободу действий: необязательно следовать основной сюжетной линии — можно исследовать окрестности, выполнять побочные задания, посещать подземелья и помогать местным жителям.

В путешествиях героев ждут разнообразные противники — от гоблинов и слизней до призрачных рыцарей, гидр и гигантских чудовищ. Бои проходят пошагово, а их исход зависит от расположения персонажей, выбора способностей и тактики. Игроки смогут самостоятельно создать весь отряд, настроить внешность героев и экипировать их сотнями предметов.

Авторы также обещают живой мир с меняющейся погодой, сменой дня и ночи и персонажами, которые придерживаются собственного распорядка. История и мифология Орманде будут раскрываться преимущественно через диалоги с NPC и найденные свитки, без чрезмерно длинных текстовых вставок.

Среди главных источников вдохновения разработчики называют Ultima, Pools of Radiance и ранние части Baldur’s Gate. Lair of the Leviathan стремится объединить дух старых ролевых игр с современными удобствами, сохранив акцент на свободном исследовании, тактических сражениях и самостоятельном создании приключений.