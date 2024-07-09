Коллекция игр Lakeview Cabin выйдет на PS5, Xbox Series, PS4 и Xbox One 25 июля

Puppet Combo выпустит разработанную Roope Tamminem сайд-скроллинговую экшен-головоломку/хоррор Lakeview Cabin Collection для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One 25 июля, объявил издатель. Версия Switch также запланирована, но пока не одобрена.

Lakeview Cabin Collection впервые вышла на ПК в Steam, Humble Store и itch.io 25 марта 2015 года.

Lakeview Cabin Collection — это исследование мира культовых фильмов ужасов в этой экшен-головоломке в четырех эпизодах, каждый из которых имеет свои уникальные темы и особенности. Играйте за четырех товарищей, которые используют все, что попадется им под руку, чтобы выжить в невиданном ранее ужасе.

Эпизод III — В уединенном лагере Лейквью победите нападавшего в маске, который терроризирует вас и ваших коллег-вожатых.

Эпизод IV — На другом берегу озера найдите особняк, кишащий каннибалами, чтобы найти способ сбежать вам и вашей группе.

Эпизод V — Переживите Хэллоуин, пока убийца в маске терроризирует ваш район.

Эпизод VI — Доберитесь до спасательной капсулы, прежде чем инопланетяне, меняющие форму и разрывающие грудь, захватят ваших друзей.

С часами динамичного игрового процесса, основанного на выборе, и множеством возможностей для повторного прохождения, Lakeview Cabin представляет собой открытую 16-битную кровавую баню, где вы сами выбираете исход.