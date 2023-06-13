Трейлер тактической ролевой игры The Lamplighters League ©

На выставке Xbox Games Showcase Extended не было недостатка в небольших продуктах от сторонних разработчиков, а компания Harebrained Schemes показала трейлер с датой выхода. Игра появится на нескольких платформах и в подписках Microsoft через несколько месяцев.

The Lamplighters League - тактическая ролевая игра, разработанная создателями серии Shadowrun. На этот раз разработчики перенесут желающих в альтернативную реальность 1930-х годов - игрокам предстоит столкнуться с культом, который тысячелетиями ищет артефакты, благодаря которым он сможет взять мир под контроль. Желающие, однако, возьмут на себя роль титулованной "Lamplighters League", которая должна остановить надвигающееся зло.

Дебют The Lamplighters League состоится 3 октября. Игра будет доступна на Xbox Series X|S, ПК и Xbox Game Pass с момента запуска.

Ранее надежный инсайдер утверждал, что игра выйдет 8 августа и утечка из магазина Epic Games подтвердила его слова, но что-то случилось и за несколько часов выход игры решили перенести. предзаказы на игру уже доступны и за игру хотя 1600 рублей.