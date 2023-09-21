Полная версия градостроительной стратегии Land of the Vikings выйдет 9 октября

Отправляйтесь в эпическое путешествие по необузданной скандинавской пустыне, поскольку Land of the Vikings готовится выйти из раннего доступа октября 2023 года. Этот симулятор выживания колонии на тему викингов, разработанный Laps Games и изданный Iceberg Interactive, предлагает игрокам построить процветающее поселение на дикой земле и привести своих викингов к славе.
После выхода в ранний доступ в ноябре 2022 года разработчики собрали ценные отзывы игроков и внесли в игру значительные улучшения. Последнее обновление Battle & Runic представляет собой одно из трех основных обновлений, представленных в период раннего доступа. В эти обновления были добавлены такие функции, как редактор зданий, улучшенные системы боя и защиты, а также дополнительные карты в течение года разработки в раннем доступе.