Состоялся релиз полной версии сатирического британского строительного симулятора Landlord's Super ©

Издательство Yogscast Games и разработчик MinskWorks объявили о выпуске полной версии сатирического строительного симулятора Landlord's Super.

Landlord's Super, выпущенная в раннем доступе в мае 2020 года, представляет собой игру от первого лица, действие которой происходит в вымышленном городе Западный Беркленд в Англии в 1980-х годах. В 1980-х годах рынок труда Великобритании становился все более поляризованным, увеличивалось число безработных и число низкооплачиваемых непостоянных работников. Западный Беркленд не является исключением с высоким уровнем безработицы.

Игроки начнут без гроша в кармане, будут работать неполный рабочий день, чтобы сэкономить деньги, приобрести инструменты и материалы и отремонтировать ветхий дом, который они купили в кредит. Это работа, в которой архитектурные элементы сочетаются с симулятором жизни, и как архитектурный симулятор он довольно детализирован. Купил миксер, замесил цемент, соорудил леса, взобрался на высокое место, сложил кирпичи, обмазал штукатуркой и построил стену.

В Западном Беркленде есть понятие дня и ночи, а также меняются погода и времена года. Работать под дождем опасно, поэтому сходить в паб, напиться, пообщаться с разными персонажами и выполнить задания кажется хорошей идеей. Пабы снимают усталость, но, похоже, бывают времена, когда люди напиваются, совершают ошибки и попадают в неприятности с полицией.