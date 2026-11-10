В Lanesplit добавили полицейские погони и новую карту

Соло-разработчик FunkyMouse выпустил бесплатное обновление Most Wanted для аркадного мотосимулятора LANESPLIT. Главным нововведением стал режим полицейских погонь: теперь игрокам предстоит уходить от патрульных автомобилей и вертолётов, которые отслеживают гонщиков с воздуха и помогают полиции преследовать нарушителей.

В погонях можно участвовать в одиночку или вместе с другими игроками — к заезду присоединяются до четырёх дополнительных гонщиков. Задача команды — лавировать между машинами, выполнять рискованные манёвры и не сбрасывать скорость. При этом проигравшего по темпу участника могут поймать полицейские.

Обновление также добавляет новую карту Bayou Circuit, вдохновлённую автомагистралями Нового Орлеана. На трассе появились крупные транспортные средства, включая автобусы и фуры, а динамическая погода и смена времени суток влияют на условия заезда: дождь, снег и туман ухудшают видимость и сцепление с дорогой.

Most Wanted уже доступно бесплатно на ПК в Steam. Обновление также включает исправления ошибок и оптимизацию производительности.