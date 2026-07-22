Langrisser: Sea of Sword меняет привычную формулу серии - первый геймплей показал масштабную эволюцию тактической RPG

BlackJack Studio представила первый геймплейный трейлер Langrisser: Sea of Sword и раскрыла подробности новой части знаменитой серии тактических RPG. Разработчики называют проект «фэнтезийной тактической RPG нового поколения», а ключевым изменением станет отход от привычной линейной структуры миссий в пользу единого исследуемого мира с элементами классических JRPG. Игра выйдет на ПК через Steam, а также на iOS и Android, однако сроки релиза пока не объявлены.

Главным героем станет Безымянный — персонаж, утративший воспоминания и отправившийся вместе с загадочной седовласой девушкой Этой в путешествие по миру, охваченному политическими интригами и борьбой за власть. По словам авторов, история будет сосредоточена не только на героических подвигах, но и на сложных моральных выборах, вопросах выживания и противостоянии различных фракций.

Наиболее заметные изменения коснулись боевой системы. Классическая механика, в которой герой командовал собственным отрядом, получила серьёзное развитие. Теперь игрок сможет одновременно использовать двух героев, свободно переключаясь между ними прямо во время сражений. Вместе с этим изменяются навыки персонажей, а возглавляемые ими войска объединяются в единый гибридный отряд, который можно гибко настраивать под конкретную ситуацию. Некоторые сочетания героев также открывают особые совместные способности.

Не менее серьёзной переработке подверглась структура мира. Вместо отдельных карт игроков ждёт цельное пространство с лесами, деревнями, городами, подземельями и другими локациями, доступными для свободного исследования. В путешествии можно будет взаимодействовать с NPC, искать скрытые сюжетные события, решать простые головоломки, добывать ресурсы и постепенно развивать собственную базу, превращая небольшой лагерь в полноценную крепость.

Разработчики также расширили тактические возможности полей сражений. Высота местности теперь влияет на ход битвы, а многие элементы окружения можно разрушать. Например, стены крепостей разрешается взрывать, чтобы открыть новый путь для атаки, а мосты — обрушивать, лишая противника возможности отступить. Благодаря этому окружение становится полноценным инструментом стратегии, а не просто декорацией.

Отдельное внимание BlackJack Studio уделила художественному стилю. Вместо стремления к максимально реалистичной графике команда сделала ставку на тщательно прорисованный вручную визуальный стиль, который должен сохранить атмосферу классического героического фэнтези, за которую поклонники ценят Langrisser.

Музыкальное сопровождение создаёт известный японский композитор Ясунори Нисики, работавший над несколькими крупными RPG-проектами. Кроме того, разработчики подтвердили возвращение целого ряда культовых персонажей серии, включая Леона, Элвина и Шерри, однако подробности об их новой роли в сюжете пока держатся в секрете. Судя по первым материалам, Langrisser: Sea of Sword не ограничивается косметическими улучшениями, а претендует на самое масштабное переосмысление серии за её долгую историю.