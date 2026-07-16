Langrisser возвращается: Sea of Sword открывает новую главу легендарной серии тактических ролевых игр

BlackJack Studio официально представила Langrisser: Sea of Sword — новую фэнтезийную тактическую RPG, которая выйдет на PC, iOS, Android и других платформах. Вместе с анонсом разработчики открыли предварительную регистрацию на официальном сайте игры.

Авторы называют Sea of Sword проектом «нового поколения», который продолжит развитие знаменитой серии Langrisser. Одной из особенностей станет полностью новый саундтрек, созданный известным японским композитором Ясунори Нисики, работавшим над музыкой для ряда популярных RPG. Пока разработчики не раскрыли дату релиза, однако начало предварительной регистрации говорит о том, что работа над проектом выходит на финальный этап.