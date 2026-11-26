Цифровой магазин GOG объявил о пополнении своей программы сохранения игр двумя кооперативными экшенами: Lara Croft and the Guardian of Light и Lara Croft and the Temple of Osiris. В официальном заявлении на платформе X представители сервиса подтвердили, что возьмут на себя поддержание совместимости обеих игр с современными операционными системами, включая корректную работу сетевого мультиплеера.

Оба изометрических приключения разработаны студией Crystal Dynamics. Первая часть, Guardian of Light, переносит игроков в Центральную Америку и выходит в GOG в полном издании со всеми четырьмя дополнениями (Raziel and Kain Character Pack, All the Trappings, Things that Go Boom и Hazardous Reunion). Сиквел, Temple of Osiris, отправляет Лару Крофт, охотника за сокровищами Картера Белла, а также богов Гора и Исиду в Древний Египет на борьбу с Сетом и расширяет локальный и сетевой кооператив до четырех человек.

По традиции площадки, обе игры распространяются без DRM-защиты. Это гарантирует покупателям возможность скачивать автономные установщики и запускать проекты в офлайн-режиме без привязки к клиенту магазина или обязательной онлайн-аутентификации.