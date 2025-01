Компания Feral Interactive анонсировала Lara Croft and the Guardian of Light для iOS и Android с трейлером, который раскрывает характеристики этой версии и устанавливает дату релиза в App Store и Google Play на 27 февраля следующего года.

Как вы можете видеть в трейлере Lara Croft and the Guardian of Light, мобильная версия, которая выйдет на iOS и Android, предлагает все характеристики оригинального издания, включая также кооперативный многопользовательский режим для двух участников.