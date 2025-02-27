Lara Croft and the Guardian of Light стала доступна на iOS и Android

Компания Feral Interactive объявила о выходе Lara Croft and the Guardian of Light для iOS и Android, перенеся изометрическое приключение о расхищении гробниц от Crystal Dynamics на мобильные устройства с улучшениями для игр на ходу.
В то время как мир находится под угрозой вечной тьмы, Лара Крофт должна проложить путь через армию нежити, чтобы победить Ксолотля, ацтекского бога смерти и несчастья. Игроки могут сражаться с Ксолотлем и его дьявольскими махинациями в одиночку или объединиться с другом в онлайн-кооперативе, с кроссплатформенной игрой, доступной между iOS и Android.
Включая все четырнадцать уровней оригинального релиза и три пакета DLC без дополнительной платы, Lara Croft and the Guardian of Light для iOS и Android предлагает множество возможностей для повторного прохождения, поскольку игроки ищут скрытые предметы коллекционирования, проходят испытания по очкам на каждом уровне и открывают дополнительное оружие и артефакты, повышающие характеристики. Этот мобильный релиз также предлагает полностью настраиваемое управление для сенсорного экрана с двумя стиками, а также поддержку всех популярных геймпадов.
Супер! Буду на таблетке залипать)
На андроиде она уже была ранее, про иос не знаю. Потом её удалили, а теперь вот опять
Она доступна уже 2016 года, ребята... // Сергей Абрамович