ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Lara Croft and the Guardian of Light 18.08.2010
Аркада, Шутер, Вид сверху, Кооператив
7.7 281 оценка

Lara Croft and the Guardian of Light стала доступна на iOS и Android

monk70
Новости

Компания Feral Interactive объявила о выходе Lara Croft and the Guardian of Light для iOS и Android, перенеся изометрическое приключение о расхищении гробниц от Crystal Dynamics на мобильные устройства с улучшениями для игр на ходу.

В то время как мир находится под угрозой вечной тьмы, Лара Крофт должна проложить путь через армию нежити, чтобы победить Ксолотля, ацтекского бога смерти и несчастья. Игроки могут сражаться с Ксолотлем и его дьявольскими махинациями в одиночку или объединиться с другом в онлайн-кооперативе, с кроссплатформенной игрой, доступной между iOS и Android.

Включая все четырнадцать уровней оригинального релиза и три пакета DLC без дополнительной платы, Lara Croft and the Guardian of Light для iOS и Android предлагает множество возможностей для повторного прохождения, поскольку игроки ищут скрытые предметы коллекционирования, проходят испытания по очкам на каждом уровне и открывают дополнительное оружие и артефакты, повышающие характеристики. Этот мобильный релиз также предлагает полностью настраиваемое управление для сенсорного экрана с двумя стиками, а также поддержку всех популярных геймпадов.

-2
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Agent Qracle

Супер! Буду на таблетке залипать)

0
Az_Az

На андроиде она уже была ранее, про иос не знаю. Потом её удалили, а теперь вот опять

0
Пользователь ВКонтакте

Она доступна уже 2016 года, ребята... // Сергей Абрамович

0