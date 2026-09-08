Lara Croft and the Temple of Osiris добралась до iOS и Android

Компания Feral Interactive выпустила Lara Croft and the Temple of Osiris для iOS и Android, перенеся приключенческую игру от Crystal Dynamics на мобильные устройства. Мобильная версия использует модель «Попробуй, прежде чем купить», при этом первый уровень доступен в виде бесплатной демоверсии. Полную версию игры можно разблокировать с помощью единой внутриигровой покупки по цене 9,99 долларов США, 8,99 евро или 7,49 фунтов стерлингов.

Lara Croft and the Temple of Osiris — это изометрическая приключенческая игра, продолжение Lara Croft and the Guardian of Light. Игра рассказывает о Ларе Крофт, которая исследует египетские гробницы, сражается с врагами-зомби и пытается собрать Фрагменты Осириса, чтобы помешать Сету, богу Хаоса, захватить контроль над миром.

Игровой процесс сочетает в себе сражения, платформенные элементы и головоломки, основанные на взаимодействии с окружающей средой. Версии для iOS и Android включают настраиваемое сенсорное управление и поддержку геймпадов. Игра также поддерживает кооперативную игру до четырёх игроков через онлайн-мультиплеер и локальное беспроводное соединение.

Lara Croft and the Temple of Osiris доступна в App Store от Apple и Google Play Store.