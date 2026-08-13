Lara Croft and the Temple of Osiris появится на iOS и Android в начале сентября

Компания Feral Interactive объявила о выходе игры Lara Croft and the Temple of Osiris от Crystal Dynamics для iOS и Android 8 сентября. Игра будет доступна в формате «Попробуй перед покупкой» на момент запуска, предлагая первый уровень в качестве бесплатной демоверсии.

В условиях угрозы древнего зла миру, Лара Крофт должна собрать Фрагменты Осириса, чтобы помешать Сету, богу Хаоса, поработить всё человечество. Лара столкнется с полчищами нежити, перемещаясь по египетским гробницам в изометрическом приключении, сочетающем динамичные бои с элементами платформинга и решения головоломок.

Lara Croft and the Temple of Osiris — продолжение игры Guardian of Light от Feral, вышедшей в 2025 году и получившей положительные отзывы на мобильных устройствах. Игра выходит на iOS и Android, дополненная улучшениями для мобильной игры. Используя полностью настраиваемое сенсорное управление для игры с двумя стиками или один из множества поддерживаемых геймпадов, игроки могут с лёгкостью перемещаться по гробницам, уничтожая врагов и решая головоломки. Кроме того, онлайн- и локальный беспроводной кооператив позволяют игрокам отправиться в приключение с тремя друзьями.