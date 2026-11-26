В цифровом магазине GOG состоялась премьера пошагового приключения Lara Croft GO. Издание распространяется полностью без DRM-защиты, не требует обязательной установки клиента GOG Galaxy и сразу включает все костюмы для Лары Крофт, а также бесконечные подсказки без дополнительной платы.

В этой игре британскому археологу предстоит исследовать руины древней цивилизации, раскрыть её тайны и разгадать легенду о Королеве Яда. Игроков ждут более 115 головоломок, распределённых по семи главам, со стилизованным визуальным оформлением и атмосферным эмбиент-саундтреком.

Прохождение строится на пошаговых перемещениях: пользователям нужно продумывать каждый ход, чтобы решать загадки, побеждать врагов, преодолевать препятствия и обходить смертельные ловушки. По ходу приключения также можно собирать древние реликвии, открывающие дополнительные облики для героини.

Оригинальная Lara Croft GO была разработана студией Square Enix Montreal и вышла в августе 2015 года, а в конце того же года получила премию The Game Awards в номинации «Лучшая мобильная или портативная игра».