Симулятор алхимика The Last Alchemist выйдет на ПК в начале июля

Симулятор алхимика от третьего лица The Last Alchemist выйдет на PC через Steam 12 июля по цене $19,99, объявили издатель Marvelous Europe и разработчик Vile Monarch. В течение первой недели после релиза игра будет доступна со скидкой 10 процентов.

Примите свою странную и удивительную роль последнего в мире алхимика! Вы создадите свою мастерскую с нуля, займетесь алхимией, решая головоломки, подружитесь и поймете народ агари, а также будете бродить по яркому миру, наполненному блестящими ресурсами, которые можно принести домой и использовать.

Решайте головоломки алхимии - тестируйте, комбинируйте, трансформируйте. Извлекайте эссенции из всего, что вы собираете, соединяйте их вместе и решайте головоломки алхимии, чтобы получить свойства, необходимые вам для открытия чудес этого очаровательного мира.

Создайте свою мастерскую - найдите и используйте различные материалы, чтобы создать свою алхимическую мастерскую. Вам понадобятся инструменты для сбора и исследования ингредиентов, а также большие машины для проведения дальнейших экспериментов. Сложность известных чертежей будет возрастать, и вскоре вы сами будете готовить сложные вещества или выращивать растения, чтобы получить необходимые ингредиенты. Вы также можете строить мебель для удобства.... и для стиля.