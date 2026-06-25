Крупное контентное обновление 5.0 New Horizons для симулятора выживания The Last Caretaker уже доступно в Steam

Студия Channel37 выпустила масштабный патч для своей научно-фантастической песочницы, которая находится в раннем доступе. Главной темой апдейта стал переход игрового процесса от простого выживания к полноценному восстановлению затопленной Земли. Теперь запущенные игроком на орбиту люди больше не исчезают бесследно, а начинают активно влиять на мир. Они объединяются в Комитеты и продвигают долгосрочные цели развития, отправляя обратно на планету уникальные технологии.

Центральным нововведением стала система Project Eden, запускающая видимый процесс терраформирования. По мере выполнения орбитальных миссий игроки смогут наблюдать, как прямо из океана поднимаются ступенчатые сады, возвращающие жизнь на планету. Кроме того, в симулятор добавили сюжетную цепочку квестов Project Jonah с мистическими китами, а также систему культурной памяти, позволяющую искать наскальные рисунки, голограммы и другие следы ушедшей цивилизации. Для исследования также открылся герметичный исследовательский комплекс Theta-9, созданный для изучения опасной аномалии.

Арсенал доступных инструментов существенно расширился, подняв максимальный уровень прокачки персонажа до 35-го. Игроки получили в свое распоряжение ручной демонтажный резак Rhino, дробилку излишков материалов и систему улучшения подводного плавания в виде мощных ручных водометов. Помимо этого, в игре появилась портативная музыкальная дека с собираемыми картриджами, сканер сетки PECO Grid Scan 2000 и фабрикация полезных грузов для ракет.

Разработчики внедрили множество важных технических улучшений и оптимизаций. В экшене обновили физику волн, добавили полноценную поддержку HDR, снизили потребление оперативной памяти и доработали интерфейс под геймпады. Команда исправила старые баги, улучшила работу физики кабелей, транспорта и больших файлов сохранений. В честь выхода этого контентного релиза на игру в магазинах Steam и Epic Games Store действует временная скидка 20%.