Научно-фантастическая выживалка The Last Caretaker выйдет в ранний доступ этим летом

Хельсинкская компания Channel37 анонсировала The Last Caretaker — научно-фантастическая выживалка от первого лица, который выйдет в раннем доступе для ПК через Steam и Epic Games Store этим летом. Полноценный релиз состоится не раньше чем через 12 месяцев, а также будет доступен на консолях.
Игроки возьмут на себя роль Последнего Смотрителя, машины, пробудившейся после многовекового молчания в затопленном мире. Ваша задача — восстанавливать технологии, собирать ресурсы и обеспечивать будущее человечества. В процессе игры вам предстоит исследовать огромный океан, разрушенные мегаструктуры и заброшенные хранилища семян, собирать древние технологии и восстанавливать жизненно важные системы.
The Last Caretaker также включает элементы выживания, такие как борьба с непокорными машинами, штормами и ограниченными ресурсами. Игра обещает раскрытие глубоких тайн о последнем убежище человечества и настоящем значении существования.
Песенка что идёт фоном - современный перепев песни Скитер Дэвис ( Skeeter Davis) ' The End of the World ' 1963 года. В своё время песня украсила Fallout 4 и благодаря игре приобрела вторую жизнь. По сути это был её единственный мощный хит. Скитер делала малопримечательный 'поп - кантри' и стала широко известна только благодаря ' The End of the World '. Скончалась певица в 2004 году...