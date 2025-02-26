Научно-фантастическая выживалка The Last Caretaker выйдет в ранний доступ этим летом

Хельсинкская компания Channel37 анонсировала The Last Caretaker — научно-фантастическая выживалка от первого лица, который выйдет в раннем доступе для ПК через Steam и Epic Games Store этим летом. Полноценный релиз состоится не раньше чем через 12 месяцев, а также будет доступен на консолях.

Игроки возьмут на себя роль Последнего Смотрителя, машины, пробудившейся после многовекового молчания в затопленном мире. Ваша задача — восстанавливать технологии, собирать ресурсы и обеспечивать будущее человечества. В процессе игры вам предстоит исследовать огромный океан, разрушенные мегаструктуры и заброшенные хранилища семян, собирать древние технологии и восстанавливать жизненно важные системы.

The Last Caretaker также включает элементы выживания, такие как борьба с непокорными машинами, штормами и ограниченными ресурсами. Игра обещает раскрытие глубоких тайн о последнем убежище человечества и настоящем значении существования.