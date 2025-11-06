Симулятор выживания The Last Caretaker уже вышел в раннем доступе на ПК

Бывшие разработчики Trials в 2021 году объединились, чтобы основать новую студию под названием Channel37. А сегодня, эта студия выпустила свой дебютный проект The Last Caretaker в раннем доступе на ПК.

Это игра на выживание, где вы берёте на себя роль робота-помощника, который просыпается в мире, который, в буквальном смысле, находится под водой. Вы пробуждаете корабль, на котором находитесь, и как только двигатель вашего корабля снова заработает, начинается путешествие к спасению человечества. Вы исследуете бескрайний океан и ищете ресурсы, необходимые для улучшения своего корабля и достижения вашей главной цели: спасения человечества.

Вместе с этим ранним доступом Channel37 раскрыл свой план развития игры, который, похоже, намекает на то, что студия планирует выпустить версию 1.0 The Last Caretaker в следующем году. Первое крупное обновление выйдет до конца этого года и добавит новые модули, ночное видение, новую цепочку заданий в узлах, склады, пещеры и баскетбольный матч.

Затем в 2026 году Channel37 запланировал четыре крупных обновления: одно в начале года, два весной и одно летом. Если ни одно из этих обновлений не будет отложено, мы могли бы ожидать выхода версии игры 1.0, совпадающего с датой её выхода в раннем доступе сегодня.

Мы рады поделиться своим видением с игроками и настроены на долгосрочное будущее The Last Caretaker , — сказал соучредитель Channel37 Антти Ильвесуо. Мы хотели создать мир, который ощущается как существующий; именно выживание имеет смысл. Публикация этого плана развития демонстрирует наши намерения, и мы реализуем всё это и даже больше по мере приближения к полноценному запуску в 2026 году.

The Last Caretaker в доступен в Steam и Epic Games Store, а NVIDIA подтвердила поддержку многокадровой генерации DLSS 4 и сверхвысокого разрешения.