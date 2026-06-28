Создатели симулятора выживания The Last Caretaker подробнее показали нововведения из 5-го крупного апдейта

Студия Channel37 опубликовала подробный видеообзор контентного обновления Update 05: New Horizons для своего научно-фантастического симулятора выживания. Разработчики провели детальную демонстрацию ключевых механик, которые кардинально расширяют цели выживания на затопленной Земле и дают игрокам новые инструменты для восстановления планеты.

Главным элементом расширения стала система Проект Эдем, завязанная на постройке колоссальной пирамиды прямо посреди океанических волн. Игрокам предстоит выполнять новые долгосрочные задания от комитетов выживших людей, находящихся на орбите, чтобы получать уникальные семена для постепенного возрождения земной флоры.

Для глубоководных исследований авторы добавили механику Проект Иона, позволяющую взаимодействовать с огромным кибернетически модифицированным китом, который добывает ценную нефть со дна. Свободно перемещаться под водой поможет новое техническое средство — портативные ручные джеты Tide Ripper, значительно увеличивающие скорость плавания.

Инженерный арсенал баз пополнился бензиновым разрушителем конструкций Rhino Dismantler, утилизатором ресурсов Recovery Grinder и настенными розетками для аккуратной прокладки кабелей. В финале ролика создатели показали завязку новой сюжетной линии, связанной с обнаружением загадочного радиосигнала от выжившего человека в ранее недоступном секторе Omega 4.