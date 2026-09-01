The Last Caretaker получила внеплановое обновление 5.5 с новыми квестами, хранилищами и локациями

Channel37 выпустила обновление 5.5: Deck Drop для The Last Caretaker — уже седьмой крупный апдейт игры в рамках раннего доступа. Несмотря на то, что команда уже работает над обновлением 6, разработчики решили не откладывать дополнительные улучшения и выпустили ещё одну значительную порцию контента.

Одним из главных нововведений стали расширенные возможности хранения. В игру добавили 11 новых контейнерных модулей, включая портативные хранилища и крупные контейнеры для аккумуляторов, бензина и топлива. По просьбам игроков также были улучшены перемещение ресурсов и общая плавность игрового процесса.

История The Last Caretaker получила новые воспоминания и HoloMemories, а также две серии квестов — «Программа полевого резерва MOSES» и «Воспоминание об Ароне». Исследователей ждут новые гироскопические башни, диспенсеры контейнеров, расширение склада и дополнительные секреты, включая комнату 998 «Transposium Tinfoil Club».

Помимо контента, обновление значительно дорабатывает техническую часть: разработчики сократили задержки при загрузке, улучшили управление транспортом и камеру, переработали интерфейс, погоду и видимость, а также исправили многочисленные ошибки и проблемы с квестами, крафтом, контейнерами и прогрессом.

The Last Caretaker уже доступна в раннем доступе на Steam и Epic Games Store. До 13 сентября игру можно приобрести со скидкой 20%.