The Last Caretaker: выживание человечества начинается 6 ноября

Финская студия Channel 37 объявила точную дату выхода раннего доступа своей новой игры The Last Caretaker — 6 ноября 2025 года. Игра будет доступна в Steam и в Epic Games Store. The Last Caretaker — приключенческий survival-crafting, действие которого разворачивается в огромном океаническом мире, где игроки берут на себя роль последнего хранителя — робота, задача которого — спасти человечество.

Главная цель игрока — сохранить семена человечества, взрастить их и доставить в последнее поселение людей в космосе. Сюжет игры раскрывается через мир, сформированный решениями и последствиями прошлых поколений. Игрокам предстоит исследовать историю пробуждения хранителя и понять, что значит быть человеком.

Мир The Last Caretaker предлагает глубокую систему survival-crafting с модульным крафтом и боевой системой на основе ресурсов. Игроки должны управлять ограниченными ресурсами: создавать оружие для сражений с механическими врагами или сохранять материалы для побега. Океанский мир полон заброшенных сооружений, лабораторий и последних гаваней человечества, которые можно исследовать и перерабатывать в оружие, инструменты и энергосети.

Разработчики также проводят еженедельные стримы на YouTube и Twitch, демонстрируя мир игры, механики и процесс крафта. The Last Caretaker обещает стать глубокой, стратегически насыщенной игрой, где каждое решение влияет на выживание человечества и судьбу последнего хранителя.