В Steam состоялся релиз хардкорного ролевого экшена Last Chickenburg про восстание кур против людей

В цифровом сервисе Steam состоялся запуск в раннем доступе необычного ролевого экшена с элементами выживания и стратегии Last Chickenburg. Разработкой и изданием проекта на протяжении более чем 10 лет занималась независимая команда YerenGames.

Сюжетная завязка посвящена освобождению разумного куриного народа из-под многовекового гнета людей. Главному герою предстоит пройти путь от беглеца до легендарного Куриного Короля, объединить сородичей, отвоевать родные земли и свергнуть тиранию местного правителя. Стартовая сборка раннего доступа включает в себя 3 сюжетные главы и предлагает от 15 до 20 часов игрового процесса.

Игровой процесс сочетает исследование открытых локаций, дуэли на аренах и развитие базы. Разработчики полностью отказались от традиционного инвентаря: все найденные ресурсы, оружие и припасы персонаж вынужден переносить в руках или складывать в деревянную тележку. Боевая система также предельно аскетична - у каждого оружия есть лишь 1 тип удара, поэтому успех в схватках зависит от правильного тайминга, позиционирования и парирований. Противники подчиняются тем же правилам и способны подбирать выпавшее снаряжение или лечиться прямо посреди драки.

По мере продвижения по сюжету игра смещает акцент в сторону стратегии. Пользователям необходимо захватывать опорные пункты противника, строить убежища для выведения новых бойцов и организовывать производство экипировки. Наемники и освобожденные сородичи помогают переносить грузы и держат оборону лагеря во время периодических набегов вражеских карательных отрядов.

Last Chickenburg - дебютный проект нашей команды, создававшийся более 10 лет. За это время многое изменилось, но наша страсть и преданность этой игре никогда не угасали.

- Разработчики из студии YerenGames

Первые покупатели отметили самобытную боевую механику, сравнив сложность фехтования с файтингом Street Fighter, а атмосферу исследования локаций и поиска тайников - с приключениями в духе серии The Legend of Zelda. При этом запуск не обошелся без технических проблем. Игроки сообщают о критическом баге в 3 тренировочной комнате обучения, где из-за невозможности пробить броню наставника блокируется дальнейший прогресс, а также жалуются на плохую оптимизацию и сбои при запуске на портативной консоли Steam Deck.

По предварительным планам авторов, игра пробудет в раннем доступе от 1 до 2 лет, а к релизу версии 1.0 в проекте появится полноценный финал истории с битвой против барона и расширенный крафт. Первые 2 недели новинка продается в Steam со скидкой 10% за 756 рублей, после чего цена вернется к уровню 840 рублей, а после выхода из раннего доступа ценник вырастет еще сильнее.