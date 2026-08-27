Last Ditch Effort сочетает пиксельную графику и бои в духе Bayonetta и Devil May Cry

На Future Games Show в рамках Gamescom 2026 разработчик Moonwell Games представил новый трейлер Last Ditch Effort — сюжетного 2D-экшена с элементами beat 'em up и выразительной пиксельной графикой. Судя по показанным материалам, одной из главных особенностей проекта станет необычное сочетание комиксной эстетики, аниме-визуала и динамичных боёв.

Игрокам предстоит управлять Игорем Эммерихом, последним эйнхерием павшего ордена. Герой отправляется на поиски своего бывшего наставника, который пытается создать врата, способные исполнить желания, но требует за это высокую цену. На фоне разворачивается история мира, измученного бесконечными войнами, где человечество всё ещё надеется на наступление более мирного будущего.

Разработчики называют Last Ditch Effort character-action игрой с быстрыми и выразительными сражениями, вдохновлёнными Bayonetta и Devil May Cry. Каждый персонаж получил рисованную анимацию, а повествование черпает вдохновение из комиксов.

У Игоря будет несколько видов оружия. В показанных материалах герой сражается кулаками, использует красную катану и стреляет из пистолета. Последний, судя по трейлеру, пригодится в том числе для эффектных завершающих атак против боссов.

Last Ditch Effort пока не получила дату выхода. Игра находится в разработке для PC.