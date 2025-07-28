Авторы Last Epoch раскрыли ключевые детали третьего сезона Beneath Ancient Skies

Студия Eleventh Hour Games, стоящая за успешной ARPG Last Epoch, объявила о партнёрстве с издателем Krafton и одновременно раскрыла ключевые детали третьего сезона игры — Beneath Ancient Skies. Это обновление выйдет уже 21 августа 2025 года и обещает стать самым масштабным и амбициозным за всю историю проекта.

Центральной темой сезона станет Древняя эра, которая ранее считалась наименее проработанной частью мира игры. Теперь разработчики намерены исправить это упущение. Игроков ждёт охота на загадочного монстра Rift Beast, скрывающегося в нестабильных временных разломах. Эти зоны будут меняться по мере исследования, предлагая новые испытания и возможности для билдов.

Серьёзные изменения коснутся и классовой системы. Разработчики переработали два подкласса Acolyte — Лич и Некромансер. Ожидаются обновлённые пассивные навыки, новая механика использования парного оружия, мощный скилл Flay («Сдирание кожи») и улучшенный баланс призываемых существ. Последний повлияет не только на Некроманта, но и на Примитивиста.

Также в игру добавят новое снаряжение, включая первородные уникальные предметы. Среди них — Череп тирана, призывающий мини-тираннозавра, амулет Угли дикого огня с эффектами копирования огненных атак и кольцо Legends Entwined, усиливающее сразу несколько экипированных сетов.

Кроме контентных дополнений, Last Epoch получит ряд улучшений удобства. Покупка косметики теперь будет доступна в офлайн-режиме, торговая гильдия обзаведётся новым видом жетонов, поиск уникальных предметов станет более точным, а система фильтрации инвентаря — интуитивно понятной.

Новость о сотрудничестве с Krafton вызвала неоднозначную реакцию из-за судебных разбирательств издателя с Unknown Worlds (Subnautica 2). Генеральный директор EHG Джадд Коблер отказался давать прямые комментарии, но заверил, что ситуация не повлияет на курс студии. В центре внимания для команды по-прежнему остаётся развитие Last Epoch и качественная поддержка игроков.

До выхода нового сезона остаётся меньше месяца, и EHG уже намекает, что впереди — ещё больше сюрпризов.